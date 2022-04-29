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СКР возбудил дело в отношении полковника ВСУ за обстрелы городов в ЛНР

СКР возбудил дело в отношении командира бригады ВСУ за обстрелы городов в ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Следственном комитете России возбудили дело в отношении командира 24 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Сергея Поступальского и его подчиненных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Им вменяют совершение преступления по статье 356 («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») УК РФ.

По данным следствия, 27 и 28 апреля Поступальский и военнослужащие вверенной ему бригады произвели прицельные артиллерийские и минометные обстрелы объектов инфраструктуры в городах Рубежное, Первомайск, Старобельск и Ирмино, а также в населенных пунктах Калиново и Березовское Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате погибли три мирных жителя, восемь были ранены. Повреждены также 23 жилых дома и котельная.

В СКР отметили, что сейчас следователи устанавливают личности других бойцов ВСУ, причастных к этому преступлению.

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Елизавета Новикова
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