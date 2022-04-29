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Роскомнадзор заблокировал онлайн-энциклопедию искусства Wikiart

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии искусства Wikiart

Фото: Unsplash

Роскомнадзор заблокировал сайт онлайн-энциклопедии искусства Wikiart. Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Согласно данным сервиса, доступ к онлайн-энциклопедии Wikiart был ограничен по двум требованиям Генпрокуратуры России — от 25 и 26 апреля этого года.

Основанием для блокировки стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

Какие именно материалы послужили причиной для блокировки ресурса, не уточняется.

Wikiart — это онлайн-энциклопедия визуального искусства, которую редактируют пользователи. В ее коллекцию входят 250 тысяч работ трех тысяч художников.

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Евгения Наумова
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