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Влияние травы на психику человека объяснили

Кристофер Бергланд рассказал, что зеленые насаждения положительно влияют на психику

Фото: Toby Melville / Reuters

Автор книг о здоровом образе жизни Кристофер Бергланд объяснил, что деревья, трава и другие зеленые насаждения помогают снизить стресс и даже способны предотвратить депрессию. Об этом он рассказал в статье для Psychology Today.

Бергланд отметил, что растения, высаженные у дома, положительно влияют на когнитивные функции человека. Так, длительное нахождение рядом с озелененной территорией или прогулки в парках, по словам эксперта, помогут снизить риск заболеваний и улучшить общее психическое здоровье.

В статье он опирается на научное исследование, в ходе которого ученые пытались установить влияние растительных насаждений на качество жизни человека. Согласно полученным данным, опубликованным в научном журнале JAMA Network Open, было доказано, что обилие травы и деревьев возле дома действительно благоприятно влияет на психику.

Кроме того, было обнаружено, что те из 13 594 участников исследования, кто часто находился рядом с парками, меньше заболевали депрессией. У испытуемых также выявили хорошие показатели скорости обработки информации и концентрации внимания.

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«При этом исследователи отмечают, что, несмотря на результаты этого конкретного исследования, их анализ данных имеет ограничения», — отмечает Бергман. Ученые не исключают вероятность того, что зеленые насаждения сами по себе не влияют на здоровье человека, а оказывают свое положительное воздействие уменьшая загрязнение воздуха или стимулируя человека на физическую активность, например прогулку по парку или уход за насаждениями возле дома.

Тем не менее, эксперт подчеркивает важность озеленения, особенно в крупных городах, и советует читателям чаще бывать на свежем воздухе неподалеку от зеленых насаждений, чтобы проследить их влияние на собственное состояние.

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Елена Матвиенко
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