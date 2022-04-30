Американский политик обвинила власти США в установлении диктатуры

Бывший член Конгресса Габбард заявила об установленной в США Байденом диктатуре

Бывший член Конгресса США Тулси Габбард обвинила власти страны в установлении диктатуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Габбард телеканалу Fox News.

Американский политик заявила, что планы министерства внутренней безопасности США организовать совет по противодействию дезинформации являются попыткой Белого дома создать орган для манипуляции людьми. «Подобное можно наблюдать при диктатуре. <…> И причина, почему такое наблюдается при диктатуре, заключается в том, что они боятся нас. Они боятся людей», — приводит слова Габбард российское информационное агентство.

Бывший конгрессмен пояснила, что совет будет финансироваться за счет налогоплательщиков, но при этом его основными функциями станут цензура и распространение пропаганды. «В этой инициативе нет ничего нового. Они уже занимаются подобным. Это происходит прямо сейчас. Они просто формализуют процесс, делают его официальным», — утверждает Габбард.

Она добавила, что в создании совета есть и положительный момент, который заключается в том, что власти раскрыли свои намерения и у граждан США появилась возможность отвергнуть это решение.

Ранее сообщалось, что республиканцы в Конгрессе США начали проверку в отношении Twitter и Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Социальные сети заподозрили в цензуре новостей, касающихся деятельности сына президента США Джо Байдена Хантера.