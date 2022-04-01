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В США начали проверку из-за цензуры новостей о сыне Байдена в Facebook и Тwitter

В Конгрессе США начали расследование цензуры новостей о сыне Байдена в Facebook и Тwitter

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Республиканцы в Конгрессе США начали проверку в отношении социальных сетей Twitter и Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), которых подозревают в цензуре новостей, касающихся деятельности сына президента США Джо Байдена Хантера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо конгрессменов к главе Facebook Марку Цукербергу.

В обращении отмечается, что незадолго до выборов президента США в 2020 году администрация Facebook запретила распространение на платформе статьи газеты New York Post, в которой подробно описывалось, как сын Байдена использовал положение и влияние своего отца в личных целях. «Теперь, когда даже New York Times подтвердила точность этого материала, мы расследуем действия Facebook по вмешательству в свободный и честный общественный дискурс», — говорится в письме.

Авторы обращения считают, что решение Facebook не распространять статью о сыне Байдена могло иметь значительные последствия для президентских выборов 2020 года.

Аналогичное письмо было направлено руководству Twitter.

В октябре 2020 года New York Post опубликовала ряд статьей, касающихся переписки и фотографий, якобы найденных на ноутбуке сына действующего президента США. Сообщалось, что эти материалы могут свидетельствовать о вовлеченности сына Байдена в криминальную деятельность.

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Евгения Наумова
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