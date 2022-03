Поддерживавшая Байдена газета признала подлинность компромата на его сына

The New York Times заявила о подлинности компромата на сына президента США Хантера Байдена

Электронные письма, которые были обнаружены на ноутбуке сына президента США Джо Байдена Хантера, являются подлинными. Этот факт признала газета The New York Times, которая активно поддерживала действующего президента США в ходе предвыборной кампании 2020 года, пишет New York Post.

Так, в своем материале, посвященном Хантеру Байдену, The New York Times указала, что ее источники, знакомые с ходом расследования, начатого после обнаружения компьютера сына американского лидера в 2020 году, подтвердили, что информация, найденная на компьютере, действительно является подлинной. В частности, речь идет о переписке, которую Байден-младший вел со своей электронной почты с представителями нефтегазовой компании Burisma, где он занимал пост члена совета директоров.

Кроме того, уточнило издание, источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что в 2015 году Джо Байден, бывший тогда вице-президентом США, мог встречаться с представителями Burisma на ужине в одном из ресторанов в Вашингтоне. По данным газеты, известно, что политик появлялся в заведении во время, когда там могли находиться и руководящие лица компании.

При этом ранее The New York Times неоднократно подвергала сомнению подлинность материалов, найденных на ноутбуке Хантера Байдена, и настаивала, что они были частью кампании по дезинформации, организованной Россией. Также газета, ссылаясь на заявления Демократической партии США, опровергала возможность встречи Джо Байдена с представителями Burisma, пишет New York Post.

Сама New York Post еще в октябре 2020-го писала о новых уликах, появившихся в деле нефтегазовой компании Burisma, с которым связана деятельность на Украине Джо Байдена и его сына Хантера. Тогда газета раскрыла содержание некоторых писем, извлеченных с жесткого диска MacBook Pro, который в апреле 2019 года поступил на ремонт в американском штате Делавэр, где проживает семья Байдена — свидетели утверждали, что компьютер в мастерскую принес лично Хантер Байден.

В ходе предвыборной кампании сторонники Дональда Трампа, занимавшего на тот момент должность главы государства, обвиняли Байдена в коррупции. По их мнению, политик, будучи вице-президентом при администрации Барака Обамы, покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. До 2019 года Хантер входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings. При этом сам Байден настаивал, что он, будучи вице-президентом, никогда не обсуждал с сыном дела данной компании.