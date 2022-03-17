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Поддерживавшая Байдена газета признала подлинность компромата на его сына

The New York Times заявила о подлинности компромата на сына президента США Хантера Байдена

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Электронные письма, которые были обнаружены на ноутбуке сына президента США Джо Байдена Хантера, являются подлинными. Этот факт признала газета The New York Times, которая активно поддерживала действующего президента США в ходе предвыборной кампании 2020 года, пишет New York Post.

Так, в своем материале, посвященном Хантеру Байдену, The New York Times указала, что ее источники, знакомые с ходом расследования, начатого после обнаружения компьютера сына американского лидера в 2020 году, подтвердили, что информация, найденная на компьютере, действительно является подлинной. В частности, речь идет о переписке, которую Байден-младший вел со своей электронной почты с представителями нефтегазовой компании Burisma, где он занимал пост члена совета директоров.

Кроме того, уточнило издание, источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что в 2015 году Джо Байден, бывший тогда вице-президентом США, мог встречаться с представителями Burisma на ужине в одном из ресторанов в Вашингтоне. По данным газеты, известно, что политик появлялся в заведении во время, когда там могли находиться и руководящие лица компании.

При этом ранее The New York Times неоднократно подвергала сомнению подлинность материалов, найденных на ноутбуке Хантера Байдена, и настаивала, что они были частью кампании по дезинформации, организованной Россией. Также газета, ссылаясь на заявления Демократической партии США, опровергала возможность встречи Джо Байдена с представителями Burisma, пишет New York Post.

Сама New York Post еще в октябре 2020-го писала о новых уликах, появившихся в деле нефтегазовой компании Burisma, с которым связана деятельность на Украине Джо Байдена и его сына Хантера. Тогда газета раскрыла содержание некоторых писем, извлеченных с жесткого диска MacBook Pro, который в апреле 2019 года поступил на ремонт в американском штате Делавэр, где проживает семья Байдена — свидетели утверждали, что компьютер в мастерскую принес лично Хантер Байден.

В ходе предвыборной кампании сторонники Дональда Трампа, занимавшего на тот момент должность главы государства, обвиняли Байдена в коррупции. По их мнению, политик, будучи вице-президентом при администрации Барака Обамы, покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. До 2019 года Хантер входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings. При этом сам Байден настаивал, что он, будучи вице-президентом, никогда не обсуждал с сыном дела данной компании.

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Варвара Кошечкина
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