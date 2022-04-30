Стало известно о попытках российских олигархов обменять недвижимость в Лондоне

Financial Times: олигархи из России пытаются обменять свои дома в Лондоне на жилье в Дубае

Стало известно о попытках российских олигархов обменять свою недвижимость в Лондоне на жилье в Дубае. Об этом сообщает агентство Financial Times.

«За последние недели в списке объектов недвижимости, который предлагают дубайские риелторы, оказались особняк в фешенебельном районе Лондона Найтсбридж стоимостью 42,7 млн долларов и квартира с тремя спальнями за 10 млн долларов», — пишет Financial Times. По информации издания, россияне хотят обменять эти и другие объекты без банковских переводов и финансовых проверок, поэтому они предлагают большие скидки на недвижимость в Великобритании.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании захотело конфисковать особняки российских олигархов в Лондоне и использовать их для размещения украинских беженцев. По словам вице-премьера и министра юстиции страны Доминика Рааба, британские власти имеют на это право в рамках санкций в отношении России, если против олигарха предоставлены достаточные доказательства.