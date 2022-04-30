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Финляндия допустила появление российских баз после ее вступления в НАТО

Ниинисте признал возможность появления новых баз России при вступлении Финляндии в НАТО

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

Президент Финляндии Саули Ниинисте допустил, что после вступления страны в НАТО у ее восточных границ появятся российские военные базы. Об этом он заявил в интервью Ilta-Sanomat, пишет РБК.

Ниинисте назвал ожидаемой реакцией предупреждения Москвы о последствиях вступления Финляндии в Североатлантический альянс. «Это достаточно последовательное продолжение того, что мы слышали много лет назад, в том числе и от президента [России Владимира] Путина», — отметил он.

Финляндия и Швеция имеют статус партнеров НАТО. «Поворотным моментом», по словам Ниниисте, стали требования к гарантиям безопасности, которые Россия озвучила в декабре 2021 года, в том числе — нерасширение НАТО на восток. Москва таким образом попыталась ограничить выбор Финляндии и Швеции, пояснил он.

«Россия не видит нас такими, какими видела, то есть как неприсоединившиеся в военном отношении, полностью суверенные стабильные государства, а в каком-то смысле — как часть своих интересов», — сказал президент.

Финляндия и Швеция собрались в НАТО после того, как президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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