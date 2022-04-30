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Россиянам посоветовали не есть от скуки на майских праздниках

Нутрициолог Свиридова посоветовала пить воду и больше двигаться на майских праздниках

Фото: Pixabay

Нутрициолог сервиса по доставке здорового питания Grow Food Елена Свиридова в беседе с РИА Новости дала советы россиянам по проведению застолий на майских праздниках. По ее словам, следует взять под контроль свое питание, не пытаться есть со скуки, а также пить больше воды и активнее двигаться.

«Майские праздники — настоящий стресс для организма. Бесконечная череда семейных застолий и шашлыков с друзьями приводит к неприятным последствиям. Но этого можно избежать, если придерживаться нескольких правил. Во-первых, праздники не повод бесконтрольно есть. Старайтесь слушать сигналы своего тела и не есть от скуки», — заявила специалист.

Также она объяснила, что во обычные дни человеку нужно больше еды, поскольку он занят работой, а в праздники стоит перекусывать только тогда, когда организм действительно испытывает чувство голода. Свиридова предупредила, что многие пытаются занять приемом пищи имеющееся у них свободное время.

Наконец, нутрициолог посоветовала ответственно отнестись к выбору продуктов, употреблять больше жидкости, а также постараться больше двигаться. Она отметила, что майские праздники являются отличным временем для того, чтобы выбираться на прогулки и активно проводить выходные.

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Марина Совина
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