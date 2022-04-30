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В России изменят отопление частных домов

Правительство России переведет частные дома с угольного отопления на газ и электричество

Фото: Pixabay

Минприроды России представило проект постановления, в котором указаны новые цели предоставления регионам межбюджетных трансфертов для уменьшения объемов выбросов в атмосферный воздух, сообщает ТАСС.

В частности, правительство России переведет частные дома с угольного отопления на газ, электричество или комбинированное отопление. Кабмин профинансирует «приобретение, установку, монтаж внутридомового газового, электрического или комбинированного оборудования, приборов учета, систем отопления, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

Предлагаемые меры помогут реализовать федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». В его рамках изменят показатели загрязнения воздуха в 12 городах России, среди которых Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Ранее россиянам предложили платить за отопление по-новому. С этой инициативой выступил Минстрой.

Марина Совина
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