В России изменят отопление частных домов

Правительство России переведет частные дома с угольного отопления на газ и электричество

Минприроды России представило проект постановления, в котором указаны новые цели предоставления регионам межбюджетных трансфертов для уменьшения объемов выбросов в атмосферный воздух, сообщает ТАСС.

В частности, правительство России переведет частные дома с угольного отопления на газ, электричество или комбинированное отопление. Кабмин профинансирует «приобретение, установку, монтаж внутридомового газового, электрического или комбинированного оборудования, приборов учета, систем отопления, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

Предлагаемые меры помогут реализовать федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». В его рамках изменят показатели загрязнения воздуха в 12 городах России, среди которых Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Ранее россиянам предложили платить за отопление по-новому. С этой инициативой выступил Минстрой.