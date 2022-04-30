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Республиканская партия США начала отказываться от поддержки НАТО

The Washington Post: республиканцы отказываются от поддержки НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Представители Республиканской партии США начала постепенно отказываться от поддержки Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Авторы статьи заметили, что во время апрельского голосования в Палате представителей Конгресса США по резолюции в поддержку НАТО против документа высказались 63 республиканца, то есть почти 30 процентов представителей партии. Во время голосования по похожей инициативе в 2019 году против проголосовали только 22 законодателя от партии. Хотя резолюция не имеет обязательно силы, издание считает, что это голосование может быть маркером изменения внешнеполитической политики республиканцев.

По мнению The Washington Post, эти показатели демонстрируют растущие изоляционистские настроения среди республиканцев, которые соответствуют принципу Дональда Трампа «Америка прежде всего». Издание называет бывшего президента США «фактическим лидером Республиканской партии, который давно выступает против НАТО».

Авторы статьи также отмечают, что в Евросоюзе опасаются, что промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2022 года, могут вернуть республиканцам большинство и возродить внешнеполитический курс Трампа.

Ранее сообщалось, что конгрессмены из Республиканской партии США захотели открыть пять направлений расследования в деле о причастности сына американского президента Хантера Байдена к коррупционным схемам. В первую очередь республиканцы предлагают проверить связи младшего Байдена с зарубежными деловыми партнерами.

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Никита Савин
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