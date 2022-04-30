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Стало известно об уничтоженной колонне «Градов» ВСУ

WarGonzo сообщил об уничтоженной колонне «Градов» в Донецкой области

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ) была уничтожена под Красногоровкой в Донецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Как стало известно проекту @wargonzo, этой ночью разведчики НМ ДНР (Народная милиция Донецкой народной республики — прим. "Ленты.ру") совместно с разведкой морпехов Северного флота вычислили колонну "Градов" и навели на них артиллерию. Колонна была уничтожена. Скоро эксклюзивные подробности», — сказано в сообщении.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилино, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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