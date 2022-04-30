В России призвали максимально держать связь с уехавшими IT-шниками

Ректор РЭШ Ениколопов призвал максимально держать связь с уехавшими IT-шниками

Ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов в бедесе с РИА Новости призвал, чтобы с IT-шниками, которые уехали из России и не планируют возвращаться, максимально держали связь.

По его словам, сейчас очень много IT-специалистов покинули Россию, и пока непонятно, кто временно, кто нет. «И даже многие из тех, кто уехал, сохраняют рабочие связи с Россией и, конечно, надо максимально пытаться эти связи поддерживать», — заявил Ениколопов.

Он допустил, что большая зя часть специалистов уехала надолго. «И они могут стать связующим звеном между теми, кто остался, и теми, кто уехал насовсем. Через них можно будет продолжать разработки», — добавил он.

Собеседик агентства подчеркнул, что от российского правительства сейчас оступают правильные сигналы, «что уехавшим нужно обеспечить комфортные условия для возвращения, если они не возвращаются – условия для продолжения рабочих отношений».

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена решила «лишить» российского лидера Владимира Путина «некоторых из его лучших новаторов», смягчив визовые требования для ведущих ученых, которые хотят приехать в США. Авторы идеи предлагают отменить правило, согласно которому российские специалисты, подающие заявление на получение рабочей визы, должны иметь текущего работодателя