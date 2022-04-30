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США решили смягчить визовые требования для части россиян

Bloomberg раскрыло планы Байдена смягчить визовые ограничения для российских ученых

Фото: Pexels.com

Администрация американского президента Джо Байдена решила «лишить» российского лидера Владимира Путина «некоторых из его лучших новаторов», смягчив визовые требования для ведущих ученых, которые хотят приехать в США, пишет агентство Bloomberg.

Источники, знакомые со стратегией, рассказали, что предложение переманить ученых Белый дом включил в свой последний дополнительный запрос Конгрессу. Авторы идеи предлагают отменить правило, согласно которому российские специалисты, подающие заявление на получение рабочей визы, должны иметь текущего работодателя. В случае принятия закона, упрощенной схемой смогут воспользоваться часть россиян, получившие степень магистра или доктора наук.

«Администрация Байдена хочет облегчить переезд в США россиян, имеющих опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством, вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетных двигателей», — раскрыл планы Вашингтона автор статьи.

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Сотрудник в Совете национальной безопасности США подтвердил, что эти усилия направлены на то, чтобы «ослабить высокотехнологичные ресурсы России в краткосрочной перспективе и подорвать инновационную базу страны в будущем».

Ранее стало известно, что Россия в мае может запустить программу льготной ипотеки для специалистов IT-сферы. На нее могут рассчитывать айтишники в возрасте от 22 до 40 лет.

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Марина Совина
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