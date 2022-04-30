Захарова объяснила слова представителя Пентагона о России сдавшими нервами

Представитель МИД России Захарова заявила, что у Джона Кирби сдают нервы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что у пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сдают нервы. Так она отреагировала на заявления Кирби о том, что ему трудно смотреть на то, какие решения принимает российский президент Владимир Путин, а также за тем, что делают российские военные на Украине. Своим мнением Захарова поделилась в Telegram-канале.

«У пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сдают нервы. Хамит, обзывается, безобразничает. Какую-то глупость сморозил про президента России», — объяснила Захарова резкие слова представителя Пентагона.

Одной из причин подобного поведения Кирби дипломат назвала то, что «его ведомство взяли на незаконной деятельности по разработке биологического оружия на Украине».

Другой причиной Захарова считает отставки в Белом доме. «Повод, который называют эксперты в США, — упаднические настроения на фоне отсутствия доверия к Администрации и лично Байдену», — пишет Захарова.

Она отметила, что если контроль над Конгрессом перейдет к республиканцам, то Кирби и замгоссекретаря Викторию Нуланд «затаскают по публичным слушаньям».

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов также прокомментировал резкие эмоциональные высказывания пресс-секретаря Пентагона. Российский дипломат назвал заявления официального представителя минобороны США недопустимыми и оскорбительными.