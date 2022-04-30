Антонов прокомментировал резкие высказывания представителя Пентагона о России

Посол РФ в США Антонов назвал высказывания представителя Пентагона о России недопустимыми

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал резкие эмоциональные высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, заявившего, что ему трудно смотреть на то, какие решения предпринимает российский президент Владимир Путин, а также за тем, что делают российские военные на Украине. Он назвал заявления официального представителя минобороны США недопустимыми и оскорбительными. Его слова приводятся в Telegram-канале посольства.

«Считаем высказывания Джона Кирби в адрес России оскорбительными и неприемлемыми. Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова. Напомню, что российские официальные лица никогда не позволяли себе подобных высказываний в отношении руководства США», — заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что для американской администрации стало нормой основывать свои суждения, основываясь на лжи, которую преподносят киевские власти, при том закрывая глаза на их бесчисленные преступления. Антонов отметил, что при этом Вашингтон продолжает подталкивать Украину на совершение новых злодеяний, параллельно накачивая ее вооружениями. Посол уверен, что США на самом деле не заинтересованы в прекращении огня.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал данные некоторых СМИ о попытках покушений на президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что ведомство не подтверждает эту информацию. При этом представитель американского ведомства отметил, что не может опровергнуть рассказ Зеленского.