Захарова рассказала о бегстве команды Байдена из Вашингтона

Мария Захарова сообщила о бегстве высокопоставленных чиновников из команды Байдена

Высокопоставленные чиновники из команды президента США Джо Байдена покидают Вашингтон. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Бегут все. Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Повод, который называют эксперты в США, — упаднические настроения на фоне отсутствия доверия к администрации и лично к Байдену», — написала Захарова.

Она напомнила про «внезапное желание отдохнуть», которое появилось у «архитектора антироссийских санкций», заместителя помощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха. Вслед за ним, по сведениям Захаровой из американских СМИ, в отставку уйдут два старших советника Байдена: отвечавший за связи с общественностью Седрик Ричмонд и курировавшая климатическую повестку Джина Маккарти.

«Джон Керри (бывший Госсекретарь, а сейчас — специальный представитель президента США по вопросам климата — прим. "Ленты.ру") в раздумьях, не оставить ли этот корабль до конца года, как пишут те же американские СМИ. Но я в него верю. В такой момент просто непорядочно бросать климат и Байдена», — заключила Захарова.