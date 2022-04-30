Россия и глава миссии ОБСЕ в Молдавии высказались за переговоры в формате «5+2»

Посол России в Молдавии и глава миссии ОБСЕ высказались за сохранение переговоров «5+2»

Посол России в Молдавии Олег Васнецов и глава миссии ОБСЕ в республике Клаус Нойкирх высказались за сохранение формата переговоров по приднестровскому вопросу «5+2». Об этом сообщает ТАСС.

«Собеседники выразили решительное стремление сохранить существующий переговорный формат "5+2" в целях поиска мирного решения приднестровского конфликта», — заявили в пресс-службе посольства. В дипмиссии добавили, что Васнецов и Нойкирх обсудили «последние события в стране и регионе».

Формат «5+2» включает Россию, Молдавию, Приднестровье, Украину, ОБСЕ, а также наблюдателей от США и Евросоюза.

Ранее депутат Верховного Совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики Андрей Сафонов заявил, что опасность переноса конфликта с Украины в Приднестровье, которая была реальна в начале недели, отступила.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.