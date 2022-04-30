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Россиян предупредили о наказании за обман с пособием по безработице

Юрист Уткин предупредил об уголовной ответственности за обман с пособием по безработице

Фото: Pixabay

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин заявил, что нередко россияне пытаются обмануть государство, чтобы получать пособие по безработице. В беседе с агентством «Прайм» он предупредил, чем это грозит.

Уткин предупредил о наказании за обман с пособием по безработице и заявил, что он может повлечь за собой уголовную ответственность. Он отметил, что сейчас занятость россиянина можно проверить единственным способом — выяснить, перечисляют ли его работодатели средства в социальные фонды.

«Зачастую этого не хватает, чтобы установить, что на самом деле гражданин не имеет проблем с занятостью», — подчеркнул юрист.

Однако если нарушение станет известным и выяснится, что человек получал и зарплату, и пособие по безработице, то как минимум его лишат выплаты, а как максимум — привлекут к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Уткин подчеркнул, что если речь идет о государственных средствах, то на поблажки не стоит рассчитывать.

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Марина Совина
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