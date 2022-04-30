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Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг

Легкоатлетка Мухаметшина нарушила антидопинговые правила и получила дисквалификацию

Фото: Matthew Childs / Reuters

Российская легкоатлетка Алекса Мухаметшина была отстранена за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В пробе, взятой у Мухаметшиной в январе, были обнаружены следы мельдония. Прыгунью в длину дисквалифицировали на три года. Результаты спортсменки, которые она показала с даты положительной допинг-пробы, были аннулированы.

29 марта стало известно, что Международная федерация плавания (FINA) отстранила трех спортсменов из России. Артема Лобузова, Александру Соколову и Артема Подьякова дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Лобузов становился бронзовым призером чемпионата Европы на короткой воде, а также выигрывал серебро на чемпионате мира-2013 в эстафетах.

Николай Костюков
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