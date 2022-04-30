В Москве появился новый необычный способ пожениться

Заммэра Ракова: в Москве заработала новая выездная площадка для регистрации брака

В Москве прошли первые регистрации брака на речных трамвайчиках во время мини-круизов по Москве-реке. Новым необычным способом накануне праздника Красной горки, 30 апреля, поженят первые 20 пар. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для каждой пары тематически украшенный теплоход совершит 30-минутную прогулку по центру столицы. В этот день мы подготовили подарки для всех молодоженов, вне зависимости от того, на какой площадке пройдет их торжественная регистрация: все пары бесплатно получат снимки от профессионального фотографа, а также свадебные наборы Анастасия Ракова заммэра Москвы

По ее словам, новые необычные локации для молодоженов открываются ежегодно в рамках проекта мэра Москвы по выездной регистрации брака.

30 процентов московских молодоженов выбирают выездной формат торжественной регистрации

Свадебные круизы на речных трамваях Флотилии «Рэдиссон Ройал» стартуют в 10 часов утра. Планируется 20 рейсов по маршруту от гостиницы «Украина» вдоль Пресненской набережной до делового центра «Москва-Сити» и обратно. На фоне небоскребов молодожены обменяются кольцами и поставят подписи, а потом для них проведут свадебные фотосессии на палубе.

Женить москвичей на речных трамвайчиках Флотилии «Рэдиссон Ройал» будут весь теплый сезон с мая по сентябрь. Для молодоженов доступны первые выходные лета — 3 и 4 июня, — которые также традиционно пользуются популярностью среди московских пар. Кроме того, открыта запись на 18 июня. В июле регистрации будут проходить в красивые даты 02.07.22 и 22.07.22. Помимо этого, москвичи смогут пожениться 8 июля в День семьи, любви и верности. В последний месяц лета для записи будут доступны 6, 12 и 26 августа — это традиционно самый популярный месяц для заключения брака, отмечают в соцкомплексе. Сезон регистрации брака на Москве-реке завершится 3 и 9 сентября.

Открытие свадебного сезона также пройдет на всех локациях столичного ЗАГС. Свадьбы состоятся на 30 различных площадках. Каждой паре вручат один из подарков: набор бокалов для первого совместного шампанского, свечи для уютных семейных вечеров и полотенца. Кроме того, с каждой парой будет работать профессиональный фотограф. В день свадьбы молодоженам направят по пять фотографий с цветокоррекцией и ретушью, а в течение недели — остальные 40-50 снимков. Доступны и другие выездные локации, в частности — башня «Око» делового центра «Москва-Сити», усадьбы Муравьевых-Апостолов, усадьба Васильчиковых.

Чтобы пожениться на Москве-реке и прочих выездных площадках, нужно подать заявление в один из столичных дворцов бракосочетания, отдел ЗАГС или на выездную локацию на 30 апреля. Сделать это можно было онлайн через портал mos.ru или «Госуслуги», а также лично, оплатив госпошлину в размере 350 рублей. Дополнительных затрат не требуется. При оплате онлайн на госпошлину действует 30-процентная скидка.