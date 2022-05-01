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Врач назвала два определяющих продолжительность коронавируса фактора

Врач Мескина: последствия COVID-19 затянутся, если при болезни пропали обоняние и вкус

Фото: Pixabay

Инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина назвала два фактора, определяющих продолжительность коронавируса. Ее слова передает URA.RU.

Мескина заявила, что последствия COVID-19 могут затянуться, если при болезни пропали обоняние и вкус. «Выраженность аносмии и длительность ее обычно свидетельствует о более сильном поражении нейронов вирусом. Человек может выздороветь быстрее, а вот восстанавливаться нервная система может довольно долго. У кого совсем пропадает обоняние и ощущение вкуса, эти симптомы будут сохраняться очень длительно, даже несколько месяцев. Это может быть свидетельством воздействия вируса на нейроны, которые передают нервные импульсы», — пояснила инфекционист.

Также Мескина рассказала, кто предрасположен к проявлению более опасных последствий коронавируса. «Люди с гипертонией, ожирением, диабетом склонны к развитию тяжелых осложнений в виде инсульта, инфаркта и тромбозов. У людей с хроническими заболеваниями сердца симптомы будут долго, и на восстановление потребуется много времени», — отметила врач.

Ранее в России назвали стелс-омикрон самым заразным за всю историю пандемии. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиля Хафизова, доля этого штамма от всех выявляемых случаев заражения коронавирусом составляет более 90 процентов. «Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90 процентов от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что "стелс-омикрон" является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии», — рассказал специалист.

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Марина Совина
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