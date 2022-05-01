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В России назвали стелс-омикрон самым заразным за всю историю пандемии

Роспотребнадзор: стелс-омикрон является самым заразным за всю историю пандемии

Фото: Pixabay

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов назвал стелс-омикрон (BA.2) самым заразным штаммом за всю историю пандемии. Его слова передает ТАСС.

Хафизов пояснил, что доля этого штамма от всех выявляемых случаев заражения коронавирусом составляет более 90 процентов. «Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90 процентов от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что "стелс-омикрон" является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии», — рассказал специалист.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал опасность бессимптомной формы стелс-омикрона. По его словам, после болезни у пациентов — особенно у тех, кто был привит или переболел и не знал о перенесенной болезни, — появляются недомогания. В их числе тошнота, головные боли, туман в голове и общая слабость. Проблема заключается в том, что после COVID-19 россияне не могут взять больничный и у них возникают сложности в лечении.

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Марина Совина
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