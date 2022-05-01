МЧС России: в майские праздники возможен рост числа возгораний до 30 процентов

Россиянам спрогнозировали сложную пожарную обстановку в майские праздники. По данным МЧС России, практически во всех федеральных округах России, за исключением Центрального, рост возгораний в этот период обычно увеличивается почти на 30 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя МЧС, в майские праздники по статистике число пожаров возрастает до 30 процентов, поскольку дачники возобновляют работы, наводят порядок на своих участках и готовятся к посевной. «Большая часть пожаров — это загорания сухой травы, неубранного мусора, лесной подстилки. Основная причина — человеческая беспечность, халатное отношение к вопросам безопасности», — пояснил представитель ведомства.

Он отметил, что при сжигании сухой растительности и мусора огонь может выйти из-под контроля и привести к печальным последствиям. Органы проводят проверки объектов и дачных участков, а также инструктажи среди населения. Представитель ведомства сообщил, что эти мероприятия направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей и сохранности их имущества. «Но любая пропаганда будет эффективной, если каждый человек подумает о безопасности и себя, и окружающих, если поймет, что именно от него зависит безопасность окружающих», — резюмировали в МЧС.

28 апреля МЧС сообщило о введении режима ЧС в Курганской области из-за природных пожаров. Значительная часть пожаров в Курганской области возникла из-за сжигания мусора и поджогов. Такую причину назвал губернатор региона Вадим Шумков.