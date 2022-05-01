Супруги нашли спрятанную более 60 лет назад еду в стене дома

CNN: пара из Иллинойса нашла в стене дома спрятанную 60 лет картошку фри из «Макдоналдса»

Семейная пара Роб и Грейси Джонс из американского штата Иллинойс обнаружила в стене дома еду из «Макдоналдса», спрятанную более 60 лет. Об этом сообщает CNN.

Находка была сделана во время ремонта дома в Кристал-Лейк, расположенного в 50 километрах от Чикаго. Как рассказала Грейси, Роб работал в ванной, когда заметил в стене свернутый кусок бумаги. «В этот момент мы оба посмотрели друг на друга и подумали, не вызвать ли нам полицию, потому что мы, кажется, только что обнаружили улики с места преступления!», — поделилась она.

В пакете оказались две обертки от гамбургера и несколько недоеденных картофелин фри. Как отмечает телеканал, такая упаковка использовалась сетью быстрого питания в период с 1955 по 1961 годы. По словам супругов, еда совсем не пахла, а вокруг не было «никаких следов мышей».

Роб и Грейси также выяснили, что их дом был построен в 1959 году и расположен рядом с «Макдоналдсом», который открылся примерно в то же время. Пока что пара не решила, что будет делать с находкой.

Ранее жительница американского города Вашингтон нашла пятилетний чизбургер из «Макдоналдса». После этого она поклялась отказаться от фастфуда: за это время он стал твердым, как камень, но выглядел точь-в-точь так же, как в день покупки. На булочке, котлете и сыре не было и следа плесени или гнили.