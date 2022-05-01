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На борту упавшего в Красноярском крае самолета находились священники

В самолете, упавшем в Красноярском крае, были священники храма Воскресения Христова

Кадр: Telegram-канал «Kras Mash»

На борту легкомоторного самолета Cessna 182, который упал в Красноярском крае находились священники. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Падение самолета произошло на реке Мана. На борту находились священники православного храма Воскресения Христова. Пассажир по имени Михаил погиб на месте. Пилот Юрий Гетман находится в сознании, однако у него многочисленные переломы. Он был доставлен в районную больницу.

Рейс не был согласован. Священники никого не предупредили о полете. На данный момент подробности произошедшего выясняются.

О падении самолета стало известно ранее. Информацию о происшествии подтвердили в Следственном комитете. «По предварительным данным, в районе Нарвы, карьеры», — заявил источник в разговоре с ТАСС.

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Нина Ташевская
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