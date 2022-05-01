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Великобритания обвинила Россию в использовании «фабрики троллей» в соцсетях

Лондон обвинил РФ в использовании «фабрики троллей» для распространения фейков об Украине

Фото: Pixabay

Великобритания обвинила Россию в том, что Москва использует «фабрику троллей» для написания комментариев в соцсетях с целью распространения дезинформации о событиях на Украине. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление британского МИДа.

В МИДе, опираясь на финансируемое Великобританией экспертное исследование, которое не было официально опубликовано, заявили, что российская «фабрика троллей» использует мессенджер Telegram для вербовки и координации новых сторонников. В их обязанности входит мониторить страницы критиков Кремля, а затем активно спамить комментариями в поддержку действий России и президента Владимира Путина.

«Мы не можем позволить Кремлю и его теневым фермам троллей вторгнуться в наши онлайн-пространства со своей ложью», — заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. Согласно исследованию, «тролли» задействованы как минимум на восьми платформах, в числе которых Telegram, Twitter, Facebook и TikTok.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Россию в создании группы военной разведки, которая занималась публикацией фейковых новостей и сбором разведданных. Группа действовала на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По данным СБУ, российские оперативники «проводили антиукраинские информационные кампании», а также занимались сбором и анализом данных о высшем руководстве Украины и вооруженных силах страны.

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Марина Совина
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