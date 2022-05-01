В Ереване начался многотысячный митинг с требованием отставки премьера Никола Пашиняна

Днем в воскресенье, 1 мая, в Ереване начался многотысячный митинг. Участники акции от оппозиции требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает РИА Новости.

Во время своего выступления вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян объявил, что участники протестов уже доказали, что у нынешнего руководства нет мандата.

Кроме того, оппозиция собирается поставить палатки в центре армянской столицы и будет ночевать на площади, а с понедельника планируется начать масштабные акции гражданского неповиновения. «Приносим извинения горожанам, но особенно по центру города ни одна машина не должна ездить. Через несколько дней мы добьемся отставки Никола Пашиняна», — приводит слова Сагателян ТАСС.

На момент публикации материала активисты уже заблокировали несколько прилегающих к площади Франции улиц, есть сообщения о стычках с полицией, однако информации о задержанных пока не поступало.

27 апреля в Ереване задержали 18 протестующих, перекрывавших улицы. На них составили протоколы за невыполнение законных требований полиции. В протестных акциях участвуют представители молодежного крыла Республиканской партии Армении, «Дашнакцутюн» и других оппозиционных организаций. Они требуют отказаться от политики Пашиняна в отношении Нагорного Карабаха.

В 1991 году Карабах, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть его силой. Заключенное в 1994 году перемирие регулярно нарушалось. В сентябре 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вспыхнули бои. Война длилась несколько недель, Баку вернул себе часть потерянных в 1990-х земель.