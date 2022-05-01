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Между Польшей и Литвой заработал газопровод

Газопровод GIPL заработал между Польшей и Литвой

Фото: Eglegalentu / Wikipedia

Между Польшей и Литвой начал работать газопровод GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania). Об этом говорится на сайте основного оператора транспортировки природного газа в Литве Amber Grid.

Протяженность соединения достигает 508 километров. По данным газеты «Коммерсантъ», мощность нового газопровода достигает четыре миллиарда кубических метров в год. Польская сторона сможет использовать 1,9 миллиарда кубических метров. В час Польша сможет получать 230 тысяч кубических метров, а Литва — 217 тысяч.

«Это важная веха в истории развития энергетической независимости между Литвой и Польшей, особенно в контексте безопасности поставок газа. Имея возможность импортировать и экспортировать газ через GIPL, Литва и Польша повысили не только собственную энергетическую безопасность, но и безопасность Балтийских стран и Финляндии, что особенно важно в нынешних геополитических условиях», — заявил генеральный директор Amber Grid Нямунас Бикнюс.

Ранее в апреле «Газпром» полностью остановил поставки в Болгарию и Польшу после того, как страны отказались перевести оплату за полученный с 1 апреля газ на новый рублевый счет компании. Транзит газа через обе страны сохраняется, однако если те решатся на незаконный отбор для пополнения своих запасов, то прокачка сократится на потерянный объем.

Нина Ташевская
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