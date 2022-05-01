Между Польшей и Литвой заработал газопровод

Газопровод GIPL заработал между Польшей и Литвой

Между Польшей и Литвой начал работать газопровод GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania). Об этом говорится на сайте основного оператора транспортировки природного газа в Литве Amber Grid.

Протяженность соединения достигает 508 километров. По данным газеты «Коммерсантъ», мощность нового газопровода достигает четыре миллиарда кубических метров в год. Польская сторона сможет использовать 1,9 миллиарда кубических метров. В час Польша сможет получать 230 тысяч кубических метров, а Литва — 217 тысяч.

«Это важная веха в истории развития энергетической независимости между Литвой и Польшей, особенно в контексте безопасности поставок газа. Имея возможность импортировать и экспортировать газ через GIPL, Литва и Польша повысили не только собственную энергетическую безопасность, но и безопасность Балтийских стран и Финляндии, что особенно важно в нынешних геополитических условиях», — заявил генеральный директор Amber Grid Нямунас Бикнюс.

Ранее в апреле «Газпром» полностью остановил поставки в Болгарию и Польшу после того, как страны отказались перевести оплату за полученный с 1 апреля газ на новый рублевый счет компании. Транзит газа через обе страны сохраняется, однако если те решатся на незаконный отбор для пополнения своих запасов, то прокачка сократится на потерянный объем.