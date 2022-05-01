Советник главы Крыма Крючков: Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи

Украина отключила от мобильной связи и интернета Херсонскую область. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

По словам Крючкова, таким образом Украина демонстративно отказалась от этих территорий. Он также назвал случившееся диверсией.

«Теперь она перестанет выплачивать пенсии и пособии, а также исполнять свои банковские обязательства, по сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема», — заявил советник.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион начал с 1 мая переход в рублевую зону. По его словам, процесс займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна.