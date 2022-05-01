Минобороны заявило о жертвах в результате обстрела ВСУ сел в Херсонской области

Минобороны: украинские военные обстреляли школу и детский сад под Херсоном, есть погибшие

Министерство обороны России сообщило, что украинские националисты обстреляли населенные пункты в Херсонской области. Об этом передает ТАСС.

Согласно заявлению ведомства, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по сугубо гражданским объектам: артиллерийскому огню подверглись школа и детский сад в селе Киселевка. Помимо этого, украинские военные обстреляли кладбище на окраине Широкой Балки, где находились люди.

В Минобороны заявили, что в результате обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие. Зданиям школы, детского сада и частным домам был нанесен значительный ущерб, из-за ударов жители сел оказались частично лишены энергоснабжения.

Министерство обороны также распространило видео, на котором запечатлены последствия обстрела сел Киселевка и Широкая Балка.

Провокации против России

До этого начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ нанесли удар по жилому дому после эвакуации жителей в Запорожской области для дискредитации российской армии. Он уточнил, что эвакуация людей в Пологовском районе города Орехова прошла 29 апреля. После этого украинские военные нанесли ракетный удар по жилому дому, расположенному в Безымянном проезде.

Мизинцев отметил, что данная провокация со стороны Киева была совершена, чтобы обвинить в этом российскую армию. По его словам, сфабрикованную информацию о «злодеяниях» российских военных украинские власти планируют широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах.

Помимо этого, генерал-полковник рассказал, что Киев готовит провокацию с обстрелом мирных граждан, которые будут эвакуироваться из Харькова. Украинские власти продолжают подготовку «чудовищных и безжалостных провокаций» для дальнейшего обвинения ВС России в преступлениях против мирного населения, добавил он. Мизинцев отметил, что с этой целью вблизи населенного пункта Цуповка подразделения ВСУ установили артиллерийские орудия, которые должны будут нанести удар по гражданам, эвакуирующимся по организованному украинской стороной гуманитарному коридору из Харькова в западном направлении.

Карательные рейды и задержания за Telegram на телефоне

30 апреля Минобороны России заявило, что на Украине военнослужащие территориальной обороны начали задерживать жителей в Николаеве за установленный на телефон Telegram, СМС-сообщения на российские номера и подписки на российские каналы в соцсетях.

По словам Мизинцева, местные власти проводят карательные рейды для того, чтобы проверять граждан на наличие у них признаков пророссийских взглядов и фактов передачи ими какой-либо информации военным России или республик Донбасса. Он рассказал, что жителей задерживают и подвергают пыткам, также им угрожают расправой над родственниками.

