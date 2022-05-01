Последствия обстрела сел в Херсонской области сняли на видео

Минобороны РФ показало последствия обстрела школы и детского сада в Херсонской области

Видео: Минобороны России

Министерство обороны России распространило видео, на котором запечатлены последствия обстрела сел Киселевка и Широкая Балка в Херсонской области. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

По информации ведомства, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли школу и детский сад, а также кладбище, где находились люди. Там подчеркнули, что украинские военные вели огонь по сугубо гражданским объектам. Зданиям школы, детского сада и частным домам был причинен серьезный ущерб, жители поселков частично лишены электроснабжения.

В результате ударов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие.