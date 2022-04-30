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Минобороны России заявило о рейдах боевиков в украинском Николаеве

Минобороны России: боевики проводят карательные рейды в украинском Николаеве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Боевики территориальной обороны проводят карательные рейды в украинском Николаеве. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, их целью является проверка местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов и фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим.

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Марина Совина
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