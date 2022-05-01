Кадыров заявил о скором освобождении Попасной в Луганской области

Глава Чечни Кадыров заявил, что город Попасная в Луганской области скоро будет освобожден

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что скоро город Попасная Луганской области будет полностью освобожден.

Кадыров опубликовал видео, на котором заместитель начальника Росгвардии по республике Даниил Мартынов показывает освобожденное от украинских боевиков здание рады в городе.

«Первое мая. День трудящегося народа. Здание рады города Попасная отныне будет служить интересам рабочего класса. Все. Больше прислуживать депутаты бандеровцам не будут... Скоро весь город будет свободным», — подписал видео глава Чечни, добавив, что в скором времени люди смогут вернуться в свои дома.

Глава Чечни подчеркнул, что мирная жизнь будет царить не только в Попасной, но и во всех городах и селах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Украина нуждается в таком же «сильном и дальновидном лидере», как первый президент Чечни Ахмат Кадыров. Он привел в пример начало 1990-х, «тотальный хаос» и «катастрофические человеческие жертвы». Он выразил надежду, что народ Украины «одумается» и вернет контроль над государством.