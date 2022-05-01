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Совершивший жесткую посадку Ми-8 в Забайкалье возвращался с тушения пожара

Вертолет Ми-8, который совершил жесткую посадку в Забайкалье, возвращался с тушения пожара

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Забайкальском крае, возвращался после тушения пожара в районе села Маклакан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Забайкалья.

«По нашим данным, в Могоче жесткую посадку совершил законтрактованный вертолет, возвращавшийся с тушения пожара в Маклакане. Один человек погиб, пятеро находятся в удовлетворительном состоянии, на борту было 15 человек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сам вертолет не тушил пожар, а занимался доставкой людей.

О жесткой посадке вертолета стало известно 1 мая. Посадка произошла на аэродроме города Могоча. По словам источника, вертолет загорелся при ударе о землю, в результате один человек погиб.

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Никита Абрамов
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