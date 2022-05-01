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Японские компании столкнулись с проблемами из-за антироссийских санкций

РИА Новости: более 66% компаний Японии столкнулись с проблемами из-за санкций против РФ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Более 66 процентов компаний Японии столкнулись с проблемами из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос исследовательского центра Teikoku Databank.

Отмечается, что 50,4 процента опрошенных заявили о «сложностях приобретения объемов необходимых материалов», а 66,3 процента ощутили «негативное влияние в связи с увеличением цен», в том числе на топливо.

Кроме того, 46,9 процента компаний планируют «переложить повышение цены на материалы и сырье на стоимость конечного продукта», а 20,4 процента ищут альтернативные варианты.

Опрос проводился в период с 15 по 25 апреля среди 9061 компаний.

Ранее Австралия ввела новый пакет экономических санкций в отношении российских компаний. В него вошли 14 предприятий, связанных с нефтедобычей, судостроением и другими сферами. Под новые рестрикции подпали топливно-энергетические компании «Газпром», «Газпром нефть» и «Транснефть», а также АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), ПО «Севмаш» (входит в состав Объединенную ОСК), российской судоходная компания «Совкомфлот» и Новороссийский морской торговый порт (НМТП) и ПАО «Русгидро».

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Марина Совина
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