Австралия ввела новые санкции в отношении российских компаний

МВД Австралии сообщило о введении новых санкций в отношении 14 российских компаний

Австралия ввела новый пакет экономических санкций в отношении российских компаний. В него вошли 14 предприятий, связанных с нефтедобычей, судостроением и другими сферами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

Под новые рестрикции подпали топливно-энергетические компании «Газпром», «Газпром нефть» и «Транснефть», а также АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), ПО «Севмаш» (входит в состав Объединенную ОСК), российской судоходная компания «Совкомфлот» и Новороссийский морской торговый порт (НМТП) и ПАО «Русгидро».

Помимо этого, санкции введены в отношении российского производителя автомобилей и двигателей «Камаз», алмазодобывающих компаний «Алроса», холдинга «Росэлектроника», ПАО «Ростелеком», страхового общества «Согаз» и центра бронирования железнодорожных туров российского национального туристического офиса Visit Russia.

На прошлой неделе Россия внесла в черный список 228 граждан Австралии, в их число попал и премьер-министр страны Скотт Моррисон. Персональные санкции введены против высшего руководства и парламентариев страны. Такие меры были приняты в ответ на решение властей Австралии ввести санкции против десятков «приближенных к президенту России Владимиру Путину» российских бизнесменов и «представителей элит» из-за ситуации на Украине.