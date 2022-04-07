Россия внесла премьер-министра Австралии в черный список

В МИД сообщили, что Россия внесла в черный список 228 граждан Австралии

Россия внесла в черный список 228 граждан Австралии, в их число попал и премьер-министр страны Скотт Моррисон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД.

Персональные санкции введены против высшего руководства и парламентариев страны. В министерстве пояснили, что в санкционный список также в скором времени включат военных, бизнесменов, экспертов и медийных персон, которые «способствуют разжиганию негативного отношения к нашей стране».

Ранее власти Австралии ввели санкции против десятков российских бизнесменов и «представителей элит» из-за ситуации на Украине. Министра иностранных дел Мариз Пейн заявила, что ограничения будут введены против 67 членов российской элиты и олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину.