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Сингапур оценил потери страны из-за колебания в мире цен на энергоносители

Премьер Ли Сянь Лун: Сингапур потерял 5,7 млрд долларов из-за колебания цен на газ и нефть

Фото: Pixabay

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун оценил потери страны из-за колебания в мире цен на нефть и газ. Его слова передает The Straits Times.

Ли Сянь Лун заявил, что правительство и жители потеряли 8 миллиардов сингапурских долларов (5,7 миллиарда американских). «Жители Сингапура должны приготовиться к дальнейшим экономическим вызовам, в том числе повышению цен», — предупредил глава правительства. По его словам, страна импортирует почти все энергоносители. «Глобальный [экономический] рост будет замедляться. Возможно, в ближайшие два года будет рецессия, нам необходимо принять эту реальность», — указал Ли Сянь Лун.

Известно, что Сингапур присоединился к санкциям Евросоюза против России. Так, он ввел ограничения против банков ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ. Всем финансовым институтам Сингапура, в том числе банкам, биржам и прочим, запретили работать с данными российскими организациями. Также, согласно заявлению министерства, в Сингапуре запрещается заключение сделок и предоставление финансовых услуг для привлечения капитала правительству России и Центральному банку РФ.

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Марина Совина
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