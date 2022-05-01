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В США предупредили о грозящей европейским странам стагфляции

Телеканал CNN заявил, что Франция погрузилась в состояние стагфляции

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Многие страны Европы оказалась под угрозой стагфляции — кошмарной комбинации высоких темпов инфляции и снижения темпов экономического роста. Об этом предупреждает CNN.

По предварительным оценкам, за первый квартал 2022 года в 19 странах еврозоны ВВП вырос всего на 0,2 процента по сравнению с показателями предыдущего квартала. В то же время уровень инфляции потребительских цен в апреле достиг 7,5 процентов. Это самый высокий показатель, зафиксированный в регионе за последние 25 лет.

Как отмечает телеканал, Франция уже погрузилась в состояние стагфляции. Эксперты предупреждают, что совсем скоро аналогичная ситуация будет угрожать Германии — крупнейшей экономике региона. Причиной этого является проведение Россией специальное военной операции на Украине и последовавшие за ней негативные последствия конфликта.

В частности, индустриальная база Германии уже подвергается мощному давлению из-за невероятно высоких цен на энергоносители и сбоев в глобальных цепочках поставок. Ситуацию усугубляют действия России на Украине и последствия европейских санкций против Москвы. По данным S&P Global, в апреле объем производства в обрабатывающей промышленности опустился до самого низкого уровня с июня 2020 года.

Ранее обозреватели газеты Financial Times заявили о болезненном выходе западных компаний из российского бизнеса. Они пояснили, что принявшие такое решение фирмы несут огромные убытки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввел санкции против России.

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Ксения Назарова
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