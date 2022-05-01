Состояние пострадавшего при падении самолета под Красноярском назвали тяжелым

Состояние пострадавшего при падении самолета Cessna 182 в Красноярском крае тяжелое

Пострадавший при падении легкомоторного самолета Cessna 182 под Красноярском находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы краевого Минздрава.

Из Манской районной больницы его готовятся транспортировать в краевую больницу. Рейс санавиации запланирован на ближайшее время, но нужно подождать пока освободится вертолет.

Легкомоторный самолет Cessna 182 упал в Красноярском крае в воскресенье 1 мая. Известно, что на борту находились священники православного храма Воскресения Христова. Один из пассажиров погиб на месте, пилот находился в сознании, но получил многочисленные травмы.

Предварительно авария произошла в Манском районе Красноярского края. Полет не был согласован: священники никого об этом не предупредили. В сообщении, опубликованном на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, говорится, что рейс выполнялся без диспетчерского сопровождения.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).