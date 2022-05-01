В Германии попытались сорвать выступление главы МИД из-за Украины

Около 150 человек попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ из-за позиции по Украине

Около 150 человек попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок из-за ее позиции по Украине. Об этом пишет издание Zeit со ссылкой на полицию.

Согласно данным правоохранительных органов, во время выступления перед аудиторией в тысячу человек в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн Бербок поддержала поставки тяжелого вооружения Киеву. Демонстранты, выступающие против подобного подхода, попытались прервать ее выступление, включив вой сирены, а также выкрикивая оскорбления в адрес главы ведомства. Другое мероприятие с участием немецкого министра было отменено по соображениям безопасности.

Ранее глава МИД ФРГ заявила, что поставки оружия на Украину не делают Запад стороной конфликта. По ее мнению, с точки зрения международного права, фактом поставок Германия и другие государства поддерживают право Украины на самооборону, зафиксированное в статье 51 хартии ООН.

