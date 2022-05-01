Билл Мюррей прокомментировал жалобы на него на киноплощадке

Билл Мюррей о жалобах на его поведение на киноплощадке: я сделал то, что считал смешным

71-летний актер Билл Мюррей прокомментировал жалобы на его, якобы, приставания к женщинам, которые привели к закрытию съемок фильма «Быть смертным». Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, он делал то, что считал смешным, и это не было воспринято в контексте приставания. Он отметил, что верит в «заключение мира» и продолжение съемок фильма.

Ранее стало известно, что съемки фильма «Быть смертным» с Биллом Мюрреем в одной из главных ролей приостановлены из-за жалоб на актера. Его обвинили в неподобающем поведении на киноплощадке. Пока неизвестно, будет ли рабочий процесс над картиной продолжен и уволят ли артиста.

Позднее инсайдер Page Six сообщил, что актер все время трогал женщин, однако не в интимных местах. Он их приобнимал, мог потрогать волосы женщины, дернуть ее за хвостик, но все это оставалось в рамках шутки.