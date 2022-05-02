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МИД обвинил ЮНЕСКО в надуманном отказе от участия России в Дне свободы печати

В МИД заявили, что ЮНЕСКО не допустил Россию до участия во Всемирном дне свободы печати

Фото: Pixabay

Россию не допустили к участию в мероприятии ЮНЕСКО, приуроченному ко Всемирному дню свободы печати 3 мая. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте.

В ведомстве заявили, что повод для отказа был надуман. Утверждается, что ЮНЕСКО мотивировал отказ «несоответствием» требованиям конференции и сформированном списке докладчиков.

«Предложения российской стороны были направлены в установленные сроки и полностью вписывались в заглавную тему мероприятия. Очевидно, что Секретариат ЮНЕСКО пошел на поводу у группы известных, крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику "отмены" России и ставящих своей целью зачистку информационного поля от точек зрения, отличных от ультралиберальных установок "коллективного Запада"», — считают представители ведомства.

Всемирный день свободы печати, провозглашенный в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН, отмечается каждый год 3 мая. ЮНЕСКО традиционно проводит тематические конференции по этому поводу.

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Виктория Кондратьева
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