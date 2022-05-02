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В российских городах появится сеть башкирского фастфуда

В российских городах откроется сеть ресторанов быстрого питания с башкирской кухней

Фото: группа во ВКонтакте «AIBAT HALLYAR первый национальный фастфуд!»

В российских городах планируется открыть сеть башкирских ресторанов быстрого питания. Об этом изданию «Подъем» рассказал основатель заведений «Айбат Халляр» Марат Насхутдинов.

По его словам, новые точки питания с уклоном в башкирскую национальную кухню могут появиться в Уфе, Екатеринбурге и Москве, также ведутся переговоры о запуске ресторанов в Стерлитамаке и Нефтекамске. К настоящему времени Насхутдинов уже открыл одно собственное заведение, также одна точка работает по франшизе.

«У нас национальный фастфуд, мы за основу взяли домашнюю башкирскую лепешку — кыстыбый и наполнили ее современными начинками, классические начинки — картофельное пюре или пшенка — тоже есть... Это гораздо интереснее, чем шаурма, и более легкий продукт в плане усваивания», — пояснил ресторатор.

Он также добавил, что для заведений закупаются только продукты отечественного производства. В частности, используется башкирская говядина, уточнил Насхутдинов.

Как отмечает «Подъем», ранее предприниматель представил свой проект Владимиру Путину в ходе заседания совета платформы «Россия — страна возможностей».

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Варвара Кошечкина
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