Любопытная акула проглотила камеру и продемонстрировала свои внутренности

На мальдивском острове Фувамула любопытная тигровая акула проглотила камеру режиссера

На мальдивском острове Фувамула любопытная тигровая акула проглотила камеру режиссера Зими Да Кида, который снимал документальный фильм о природе, и продемонстрировала свои внутренности. Об этом сообщает Independent.

На кадрах видно, как хищница подплывает к камере, а затем открывает пасть, чтобы попробовать ее на вкус. Вскоре камера оказывается внутри животного и снимает его жабры и зубы. Подобное поведение акулы не разозлило Кида, 29-летний режиссер, напротив, похвалил ее за любознательность.

«Я положил свою камеру Insta360 на груз, а затем поставил ее на песок, и акуле стало любопытно. Она увидела блестящую штуку и подумала: "Дай-ка я ее попробую", а потом укусила камеру», — рассказал он. Кид добавил, что он стремится изменить негативное отношение людей к хищникам, в частности к акулам, и обратить внимание на их влияние на экосистемы океанов. Мужчина убежден, что исчезновение акул негативно повлияет не только на океаны, но и на жизни людей.

Режиссер объяснил, что акулы кусают людей не потому, что хотят их съесть, а потому, что ими движет любопытство. По мнению Кида, хищники никогда не нападают на человека из-за того, что он им не понравился по тем или иным причинам.

Ранее сообщалось, что у побережья австралийского штата Западная Австралия огромная тигровая акула напала на мужчину, который оказался между ней и ее добычей. На запись, которую сделал австралиец, попал момент, когда акула в погоне за черепахой выпрыгивает из воды и впивается зубами в его доску.

