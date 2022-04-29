Огромная тигровая акула прокусила доску для плавания и сбросила мужчину в воду

The Mirror: австралиец оказался между огромной акулой и ее добычей и попал на видео

У побережья австралийского штата Западная Австралия огромная тигровая акула напала на мужчину, который оказался между ней и ее добычей. Она прокусила его доску для плавания и сбросила его в воду, пишет издание The Mirror.

32-летний Броди Мосс катался на падлборде, снимал видео и неожиданно оказался между крупной тигровой акулой и черепахой, на которую та охотилась. Мужчина понял, что находится в опасности. «Не знаю, удачно ли, что я здесь оказался, — комментирует он в своем видео. — Я между тигровой акулой и черепахой. Ой-ой!»

На запись, которую делал австралиец, попал момент, когда акула в погоне за черепахой выпрыгивает из воды и вцепляется зубами в его доску. Хищная рыба прокусывает ее всего в нескольких сантиметрах от пальцев его ноги. В результате мужчина теряет равновесие и падает в воду.

Мосс поделился снятыми кадрами со своими подписчиками в соцсетях. «Унизительное напоминание себе, что это их океан, а я там всего лишь гость. Люблю акул, и это небольшое происшествия — не ее вина», — написал он.

Мосс регулярно публикует видео из походов и поездок на рыбалку. Он занимается этим с тех пор, как бросил работу электриком несколько лет назад. Записи мужчины, который стал видеоблогером, набирают по несколько миллионов просмотров. «Я начал зарабатывать достаточно денег, чтобы оплачивать счета, и в итоге работа электриком стала мешать мне быть видеоблогером. Увольняться было довольно страшно. У меня были предрассудки на этот счет: я думал, что обязательно должна быть полноценная работа, и что на соцсетях много не заработаешь», — отметил он.

Ранее Мосс опубликовал в TikTok видеозапись, на которой гигантская гладкая морская змея подплывает к нему и заползает на его доску для плавания. В какой-то момент змея кладет голову на доску, а затем разворачивается и уплывает прочь так же стремительно, как и появилась.