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Кипр попросил Евросоюз разрешить приобретение вертолетов из России

Кипр попросил Евросоюз приобрести вертолеты в России для тушения лесных пожаров

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министр сельского хозяйства и природных ресурсов Кипра Костас Кадис заявил, что страна попросила Евросоюз разрешить им приобретение вертолетов из России в обход антироссийских санкций для тушения лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кадиса, санкции, введенные против России из-за ситуации на Украине, затруднили доступ всех европейских стран к собственным системам пожаротушения. Он добавил, что на прошлой неделе встречался с представителем компании, занимающейся лизингом вертолетов производства АО «Камов».

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Политик отметил, что в распоряжении Департамента лесного хозяйства при его министерстве уже есть два воздушных судна для пожаротушения, 13 мая ожидается прибытие еще двух из Испании, плюс к тому два вертолета — от кипрских Нацгвардии и полиции. Однако, по данным Кадиса, для ликвидации всех очагов возгорания в летний сезон этих сил будет недостаточно.

Министр назвал проблему нехватки вертолетов вопросом национальной безопасности.

Ранее президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что страну затронут последствия событий на Украине. «Мы сталкиваемся с новыми вызовами, имеющими экономические и социальные последствия во всем мире», — объяснил он.

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Алиса Дмитриева
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