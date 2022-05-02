В Греции призвали ЕС не ставить под угрозу поставки российского газа в Европу

Греческий министр Скрекас: решения ЕС ставят под угрозу поставки природного газа в Европу

Греческий министр охраны окружающей среды и энергетики Костас Скрекас заявил, что принимаемые Европейским союзом (ЕС) решения ставят под угрозу поставки природного газа в Европу, призвав принять продуманную стратегию постепенного отказа от российских ископаемых видов топлива, сообщает ТАСС.

«Я призвал своих коллег принять реалистичную и тщательно разработанную стратегию постепенной ликвидации зависимости от российских ископаемых видов топлива, которая не поставит под угрозу безопасность поставок природного газа в Европу», — рассказал министр.

Он считает, что единственным способом преодолеть нынешний кризис является ускорение перехода на зеленую энергетику, выстраивание жизненно важной инфраструктуры, связанной с энергетикой, а также совместная работа государствами-соседями над диверсификацией источников энергии и маршрутов, по которым осуществляются поставки.

Ранее глава немецкой энергетической компании E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что вводить эмбарго на российский газ опасно для экономики. Оценивая перспективы отказа от российского газа, он отметил, что важно укреплять координацию в Европе, чтобы в случае внезапного прекращения поставок не столкнуться с теми же последствиями, что и после пандемии коронавируса.