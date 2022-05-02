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Сотрудница «Азовстали» рассказала о находящемся там генерале из наемников

Сотрудница «Азовстали» рассказала, что на заводе находится генерал из числа наемников

Фото: David Arakhamia /Azov Handout / Reuters

Украинские военные говорили, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе находится генерал из числа наемников, который на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказала сотрудница предприятия Наталья Усманова, эвакуированная с завода в воскресенье, 1 мая, пишет РИА Новости.

«Военные приходили и говорили, что "у нас там где-то в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он "азовец", он вроде бы как из наемников и он лично на связи с Зеленским», — сообщила женщина.

1 мая Министерство обороны России сообщило об эвакуации 80 гражданских лиц, которые удерживались Вооруженными силами Украины (ВСУ), с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Как отметили в ведомстве, среди них были в том числе женщины и дети. Мирных жителей эвакуировали в населенный пункт Безыменное Донецкой народной республики (ДНР). Всем им предоставили еду, ночлег и оказали необходимую помощь.

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Марина Совина
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